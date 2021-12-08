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Происшествия8 декабря 2021 8:00

Пьяный биробиджанец убил отчима

Между мужчинами возник конфликт, и пасынок не смог сдержать своих эмоций
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Пьяный биробиджанец убил отчима

Пьяный биробиджанец убил отчима

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Биробиджанец 1994 года рождения в порыве ярости нанес отчиму несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался.

Конфликт между двумя мужчина произошел накануне в жилом доме на улице Щорса в Биробиджане. Пьяный пасынок начал скандалить с отчимом. Ярость взяла верх, и молодой человек схватился за нож. Напав на неродного отца с оружием, биробиджанец нанес ему несколько ножевых ранений.

- Мужчину в кратчайшие сроки задержали при содействии УМВД России по ЕАО. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы. Опрашиваются очевидцы.

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