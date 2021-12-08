Ледовый каток откроют в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В парке имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре готовятся к открытию катка. В этом году оно запланировано на 11 декабря.

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, зимой 2021-2022 годов каток оборудуют на бывшей танцплощадке. Там же оборудуют специальной помещение, где можно будет взять коньки напрокат и переодеться перед катанием. После активного времяпрепровождения в помещении можно будет поесть и согреться горячими напитками.

- Каток будет не только удобным для посетителей, но и красивым. В частности, он будет украшен разноцветными огоньками, а на фоне будет играть музыка, - добавили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Работать каток будет каждый день. Торжественное открытие пройдет 11 декабря в 17:00.

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