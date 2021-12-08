Пробки в 9 баллов сковали Хабаровск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечер среды пройдет для некоторых хабаровчан в пути. В краевой столице вновь серьезные пробки. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки» дорожная ситуация оценивается в 9 баллов.

Проблемы, как всегда, возникли в центре города. Больше всего движение затруднено на улице Калинина, от Амурского до Уссурийского бульваров. На Запарина машины стоят от питомника имени Шуранова до улицы Ленина. Затруднения есть и на Волочаевской. Стоит полоса в сторону центра. Долго едут автомобилисты по Муравьева-Амурского и Карла Маркса.

Сильный затор на улицах Ленинградской, Воронежской и Шелеста в сторону Краснофлотского района. По Большой ехать трудно в обоих направлениях. Пробка образовалась и на Совхозной, и даже на Горького.

В Индустриальном районе, по традиции, стоит как улицы Павла Морозова и Пионерская, так и Краснореченская. Кроме того, в очередной раз пробка образовалась на проспекте 60-летия Октября.

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