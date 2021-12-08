В Хабаровске 9 декабря пройдет небольшой снег Фото: Администрация Хабаровска

9 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -3 градусов. Ночью до -14. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

На юге края также обильного снегопада не прогнозируется. Столбики термометров покажут днем от -3 до +2 градусов. Ночью от - 15 до -10. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -8 до +2 градусов днем и до -25 ночью. Скорость ветра составит от 2 до 14 метров в секунду с порывами до 14 метров. Осадков не будет.

В северных районах небольшой снег возможен в Аяно-Майском и Охотском районах. Столбики термометров ночью покажут от -30 до -10 градусов. Днем от -22 до -4 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-12 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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