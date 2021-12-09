В Хабаровском крае увеличили число коек для ковид-больных
Фото: Андрей АБРАМОВ
В ковидных госпиталях Хабаровского края находится подключенным к аппаратам ИВЛ 91 человек. Такую статистику озвучили в региональном минздраве.
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 508 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 178, в Комсомольске - 78, в Совгаванском - 63, в Солнечном - 44, в Хабаровском - 35, в Верхнебуреинском - 26, в Николаевском - 24, в Комсомольском - 22, в Ванинском - 15, в Бикинском, в Лазо и Нанайском - шесть.
- Выздоровели 358 жителей края за 24 часа. Семеро скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2752 койки для ковид-больных. Свободны 275.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 114 257 случаев заболевания коронавирусом;
100 468 человек выздоровели;
12 691 находится на лечении (2477 в стационаре, амбулаторно 10 214);
Скончались 1098 человек.
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