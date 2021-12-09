Следком отдал дело авиадебошира с рейса «Магадан-Новосибирск» сотрудникам МВД. Фото: Telegram-канал «Колыма-инсайд»

Расследованием дела авиадебошира с рейса «Магадан-Новосибирск» займутся сотрудники полиции. В следкоме инициировали передачу им всех материалов уголовного дела, пишет ТАСС.

— Следственный комитет России инициировал перед прокурором передачу уголовного дела <...> для дальнейшего расследования Новосибирским следственным отделом на транспорте, — сообщили в ведомстве.

Мужчине может грозить штраф до 500 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что на рейсе «Магадан — Новосибирск» пьяный мужчина устроил потасовку с другими пассажирами. Неожиданно он набросился на девушкe, которая сидела на один ряд впереди. На помощь ей сразу же поспешили очевидцы. Один из них снял все произошедшее на телефон и выложил ролик в соцсети.

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