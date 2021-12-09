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Общество9 декабря 2021 0:09

Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей Хабаровского края

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Хабаровском крае, обогнав «Одноклассники»
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Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей Хабаровского края

Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей Хабаровского края

Первое место занимает Instagram, третье – «ВКонтакте». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях удвоился. На долю Instagram приходится 41% потребляемого трафика, далее следуют TikTok и «ВКонтакте», занимающие 26% и 22% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе вырос почти втрое. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 43%.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.