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Происшествия9 декабря 2021 1:05

«Минировал» аэропорт и самолеты 18 раз: лжетеррористу-рекордсмену вынесли приговор в Хабаровске

Кроме того, мужчина заплатит свыше трех миллионов рублей за то, что 18 раз гонял спецслужбы города в аэропорт и провоцировал задержки самолетов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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«Минировал» аэропорт и самолеты 18 раз: лжетеррористу-рекордсмену вынесли приговор в Хабаровске

«Минировал» аэропорт и самолеты 18 раз: лжетеррористу-рекордсмену вынесли приговор в Хабаровске

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

За лжеминирования Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского и нескольких самолетов почти на пять лет отправится в колонию житель Коми. В течение трех месяцев он не давал покоя спецслужбам Хабаровска и представителям авиакомпаний, то и дело отправляя по электронной почте анонимки о взрывчатке.

В общей сложности мужчина несмешно пошутил 18 раз, а когда лжетеррориста задержали, выяснилось, что на «шалости» его вдохновляла приличная доза спиртного.

Впрочем, к делу это никак не мешало подходить со всей осторожностью. Чтобы не быть пойманным в течение нескольких минут после очередной электронной анонимки, мужчина установил себе VPN и успешно скрывал IP-адрес. Тем не менее сотрудниками полиции и ФСБ России личность подозреваемого была установлена. Его задержали в Усинске, после чего доставили в Хабаровск.

- Суд вынес обвинительный приговор ранее неоднократно судимому жителю Республики Коми, который направлял заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Мужчину признали виновным и приговорили к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.

Кроме того, за то, что поднимал по тревоге спецслужбы и сбивал график вылетов и прилетов самолетов, лжетеррорист заплатит еще три миллиона рублей компенсации.

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