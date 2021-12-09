Мобильное почтовое отделение открылось в торговом центре Броско Молл Хабаровска

Приобрести подарки для коллег, друзей и сразу отправить их почтой может каждый посетитель торгового центра. Почтовое отделение будет работать до 19 декабря: в рабочие дни с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 12:00 до 21:00.

Сотрудники почты помогут правильно заполнить адресные строки и оформят новогоднюю почту. В подтверждение оплаты клиентам выдадут чек. С помощью мобильного приложения и на сайте компании по трек-номеру отправления, указанному в чеке, можно будет следить за доставкой.

- Почтовые отправления, принятые в мобильном почтовом отделении, будут доставлены получателям в срок. Наши клиенты ценят возможность сделать новогодние покупки и, не тратя время на поездки по городу, отправить подарки близким, - отметил Захар Грузнов, директор УФПС Хабаровского края.

Кроме того, у стойки «Почты России» хабаровчанам предложат приобрести поздравительные открытки, а также оформить подписку на периодические издания для себя или в подарок. Благотворительная программа «Почты России» «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. С 6 по 16 декабря на более чем две тысячи изданий действует скидка до 30%.

Посетители также смогут отправить письмо Деду Морозу. Конверты с пожеланиями полетят прямо в Великий Устюг - в резиденцию Деда Мороза. На письма, отправляемых главному новогоднему волшебнику страны, нужно наклеить марку и указать адрес: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».