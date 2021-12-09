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Здоровье9 декабря 2021 1:53

Три тонны угля за прививку от ковида выиграла жительница Хабаровского края

В администрации района имени Лазо отметили, что этого запаса топлива должно хватить почти на всю зиму
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Три тонны угля за прививку от ковида выиграла жительница Хабаровского края

Три тонны угля за прививку от ковида выиграла жительница Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе имени Сергея Лазо Хабаровского края состоялся розыгрыш призов среди тех, кто поставил прививку от коронавируса. Вакцинироваться жителей мотивировали таким нужным для тех, кто живет в частных домах, углем, а также различными приятными бонусами.

Главный приз - три тонны топлива - достался Александре Баля из Мухена. В районной администрации отметили, что запаса угля должно хватить женщине почти на всю зиму.

Еще пять счастливчиков были награждены абонементами в спортзал, сертификатами на различные услуги и другими приятными подарками.

В администрации района отметили, что темпы вакцинации существенно увеличились, однако это нельзя напрямую связывать с проводимой акцией. Люди просто стали сознательнее в вопросах своего здоровья.

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