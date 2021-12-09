Женщина-водитель в Хабаровске стала виновницей ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске женщина-водитель стала виновницей ДТП. На улице Павла Морозова она не пропустила Hyundai Creta и на полном ходу влетела в него, сообщили в ГИБДД города.

Дорожный инцидент произошел 8 декабря около полудня в районе дома №2 по улице Суворова.

- Водитель транспортного средства Honda Life, женщина 1974 года рождения, получила травму головы. За медицинской помощью она обратилась позже сама, приехав в больницу, - рассказали в дорожном ведомстве.

Там добавили, что потерпевшей стороной в ДТП стал 21-летний парень. Молодой человек был трезв.

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