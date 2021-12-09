Благоустроили 78 дворов: глава Комсомольска-на-Амуре поделился достижениями

Глава Комсомольска-на-Амуре побывал в эфире радио «КП – Хабаровск» Фото: Комсомольская правда

Глава Комсомольска-на-Амуре побывал 9 декабря в гостях у радио «КП – Хабаровск». Обсуждались самые разные темы: строительство дорог, благоустройство дворов, мифы о городе и многое другое.

Самое главное, на чем Александр Жорник акцентировал внимание, это колоссальная работа по благоустройству. В текущем году в городе было благоустроено 78 дворовых территорий, на данные работы было потрачено порядка 350 миллионов. Для сравнения, в прошлом году было благоустроено 50 дворов.

- Такого не было никогда в истории Комсомольска-на-Амуре. Мы даже испытывали сомнения, справимся мы или нет, потому что помимо этой работы, мы, конечно, ремонтируем дороги, приводим в порядок общественные пространства и, разумеется, всем этим занимаются именно комсомольчане, местные подрядные организации. Похорошел город или нет, конечно же, судить жителям, но бесспорно многое было сделано именно в 2021 году, - рассказал «КП – Хабаровск» Александр Жорник.

Как отметил глава города, окончательные итоги подводить рано, они будут уже в начале следующего года, однако весь год работы велись в очень напряженном режиме. Также градоначальник акцентировал внимание на том, что в этом году благоустраиваются не только дворовые проезды, но также устанавливаются детские и спортивные площадки.