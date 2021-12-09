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Происшествия9 декабря 2021 3:16

Житель Хабаровского края перечислил лжеброкерам почти три миллиона рублей через приложение

Сайт предлагал пользователям покупку ценных бумаг известной организации и в последующем получение высокого дохода
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Житель Хабаровского края перечислил лжеброкерам почти три миллиона рублей через приложение

Житель Хабаровского края перечислил лжеброкерам почти три миллиона рублей через приложение

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Житель Хабаровского края лишился почти трех миллионов рублей, решив вложиться в ценные бумаги. На удочку мошенников мужчина попался в социальных сетях, сообщили в региональном главке МВД.

— Потерпевший увидел рекламу о заработке посредством торгов на бирже. Сайт предлагал пользователям покупку ценных бумаг известной организации и в последующем получение высокого дохода, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Все свои сбережения житель села в Комсомольском районе перевел через приложение деньги брокерам в августе и уже мечтал, что вот-вот заметно увеличит накопления, но в сентябре мужчине позвонил «финансовый аналитик» и сказал, что нужно доплатить еще, потому что вырос доллар.

— Доверившись незнакомцу, мужчина дважды вносил разные суммы на указанный электронный кошелек. Когда выплата денежных средств так и не поступила, мужчина понял, что его обманули. Ущерб составил два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей, — пояснили в полиции.

Мошенника разыскивают.

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Почта: red.habkp@phkp.ru

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