В Николаевске-на-Амуре вынесли приговор водителю-убийце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Николаевске-на-Амуре вынесли приговор водителю вездехода, который около года назад стал виновником смертельного ДТП. Мужчина сел за руль под действием наркотиков и в итоге лишил жизни одного из своих пассажиров, а еще двух надолго приковал к больничной койке.

ЧП произошло в октябре 2020-го в Охотском районе. Водитель за рулем «МТЛБ» под действием «дури» разогнал вездеход до предела. Железная махина стала неуправляемой и на полной скорости улетела с дороги в обрыв.

- В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров от полученных повреждений скончался на месте, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре региона.

Там отметили, что на суде мужчина хоть и признал, что виновен в смерти человека, все же заявил, что не употреблял наркотики.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, - добавили в ведомстве.

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