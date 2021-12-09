Юрий Трутнев раскритиковал глав Хабаровского края, ЕАО и Приморья за низкие темпы вакцинации. Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев не доволен темпами вакцинации от коронавируса в трех вверенных ему субъектах страны. В числе аутсайдеров, по его словам, Хабаровский край, Еврейская автономная область и Приморский край.

Так, например, несмотря на то, что на севере Хабаровского края коллективный иммунитет достиг почти 100%, средний показатель в регионе держится на отметке в 47,7%. Это заметно меньше, чем в среднем по стране (55,4%). В ЕАО показатель чуть выше - 50,2%.

- Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развертывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента, - обратил внимание глав регионов вице-премьер.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке коечный фонд, развернутый для размещения пациентов с COVID-19, в целом по округу занят более чем на 80%. В Хабаровском крае этот показатель еще выше - 89%.

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