Скоропостижно скончался депутат законодательной думы Хабаровского края Владимир Эглит. Фото: Инстаграм/Владимир Эглит

В Хабаровске минувшей ночью, с 8 на 9 декабря, скоропостижно скончался депутат Законодательной думы Хабаровского края Владимир Эглит. Ему было 64 года.

Информацию о его смерти «Комсомольской правде» подтвердил руководитель фракции ЛДПР в Законодательной думе Сергей Зюбр.

- Причин смерти я назвать не могу. Это могут сделать близкие Владимира Эглита, - сказал Зюбр.

Он отметил, что пока дата и место прощания не определены.

Владимир Эглит состоял в рядах партии ЛДПР и с 2019 года находился в Законодательной думе Хабаровского края.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. В памяти коллег и всех, кто знал Владимира Анатольевича лично, он навсегда останется светлым человеком, - говорится в посте на странице партии.

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