Улицу Павла Морозова в Хабаровске полностью перекроют на месяц Фото: Администрация Хабаровска

Строительство нового коллектора на улице Павла Морозова в Хабаровске идет полным ходом. Уже заключен контракт со спецорганизацией «СоюзДонСтрой» из Ростова-на-Дону. Они займутся строительно-монтажными работами по выносу канализационного коллектора из-под дорожного полотна.

- Организация будет работать новым для нас способом – микротоннелированием. Так, например, строится метро. У «Союз ДонСтрой» большой опыт такой работы. Все оборудование и специалистов они привезут с собой, - рассказал Игорь Магницкий, заместитель начальника отдела управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска.

Новый коллектор проложат ближе к дому №113 на улице Павла Морозова в стороне от дороги – параллельно существующему. Во время подсоединения нового коллектора к старому, на улице Павла Морозова придется полностью перекрыть дорогу.

- Это вынужденная мера как минимум на месяц. Пока сроки обозначены на февраль. Точнее сказать не можем. Сейчас работаем над вариантом, при котором сроки бы сократились. Мы ведь и сами ездим по этой дороге и стоим в пробках. Пониманием, что из-за ремонта возникла социальная напряженность. Но совсем без перекрытия не получится, - сказал Анатолий Догонашев, начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал».

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