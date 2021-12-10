Почта России приглашает хабаровчан на новогодний эфир

Факты, достижения года, обзор самых востребованных услуг, поздравления и подарки - это и многое другое в праздничном эфире.

Дата: 10 декабря, 16:00.

Онлайн-трансляция на канале YouTube.

Руководители компании расскажут о том, как устроена почта на Дальнем Востоке, сколько создано маршрутов для доставки новогодних посылок и точек предоставления банковских услуг, раскроют секрет самого читающего региона и представят цифровую трансформацию почтовых сервисов.

Зрители увидят кадры первого полета почтового беспилотника, а также Хабаровского логистического почтового центра, с запуском которого товары дальневосточных предпринимателей станут доступными для миллионов покупателей в мире.

Смотрите новогодний эфир «Почты России» 10 декабря.