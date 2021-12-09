Автобус с вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае

В машине ехали десять человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером четверга, 8 декабря в Верхнебуринском районе Хабаровского края на дороге перевернулся большегруз, в котором ехало десять вахтовиков. По счастливой случайности никто не погиб, но есть пострадавшие.

- Авария случилась в 20:00 в поселке Солони в десяти километрах от поселка Сулук. Водитель автомобиля НЕФАЗ не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся на левый бок по ходу движения. Трое пассажиров получили незначительные ушибы и ссадины, - рассказала «КП-Хабаровск» Ольга Голубева, старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, водитель тяжелой машины был трезв. Дорога на этом участке оказалась нечищеной.

Напомним, утром 9 ноября на пятом километре трассы Амурск - Комсомольск-на-Амуре пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту село Вознесенское - город Амурск, слетел с дороги в кювет и перевернулся. Водитель не справился с управлением из-за плохого состояния дороги после циклона.

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