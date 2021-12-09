Теплицу для выращивания японской земляники начали строить в Хабаровске

За сезон планируют собирать до трех тонн земляники Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Российско-японская аграрная компания ООО «Джей Джи Си Эвергрин» начала строить в Хабаровске вторую теплицу для выращивания земляники сорта «Ецубоси». Проект представлен в номинации «Иностранный инвестор» премии «Звезда Дальнего Востока».

Фермерам этой организации удалось первым в России получить право на выращивание японской ягоды. Первый урожай ожидают собрать во второй половине 2022 года.

Азиатской землянике пришлось пройти двухлетнюю регистрацию сорта в нашей стране. Ягоду проверяли на вкусовые качества и устойчивость плодов в сравнении с эталонным сортом. Для этой цели даже построили экспериментальную теплицу, собранную в Стране восходящего солнца. По итогу заморская ягода успешно прошла все испытания и прижилась на дальневосточной земле.

- Новая теплица занимает площадь в 768 квадратных метров. Общая длина лотков - около 500 метров, в них можно выращивать до шести тысяч кустов. За сезон планируется собирать до трех тонн земляники. В качестве удобрения используется торфосмесь - специальный готовый грунт для оптимального развития растений, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Стоит отметить, что специалисты компании «Джей Джи Си Эвергрин» прошли стажировку в Японии и поддерживают постоянный контакт с зарубежными партнерами. Сейчас их комплекс занимает площадь в пять гектаров на территории индустриального парка «Авангард», одной из площадок ТОР «Хабаровск». В планах у компании расшириться до 10 гектаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.