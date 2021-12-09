В семи школах Хабаровска классы закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19

В крае регистрируется более 500 случаев заболевания коронавирусом Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В Хабаровске сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка по COVID-19. В выходной в краевой столице был поставлен очередной антирекорд - 377 случаев. Также превышен порог заболеваемости ОРВИ - на 33,3 процента, а среди лиц старше 15 лет - на 110,8 процента.

В четверг, 9 декабря, в семи хабаровских школах приостановлена работа 14 классов по ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19.

- Учащиеся этих классов обучаются дистанционно. Закрыто также три группы в трех детских садах из-за коронавируса, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крае регистрируется более 500 случаев заболевания коронавирусом, а в Хабаровске зарегистрировано более 20 случаев.

Напомним, с 3 декабря в Комсомольске-на-Амуре сдвинулся режим работы школьных пунктов вакцинации. Теперь в школах №№ 5, 6, 32, 42 прививки можно поставить только с 10:00 до 12:00.

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