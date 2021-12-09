В Хабаровске 10 декабря ожидается легкий холод Фото: Администрация Хабаровска

10 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -2 градусов. Ночью до -10. Возможен небольшой снег. Ветер южный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

На юге края преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем от -2 до +3 градусов. Ночью от - 11 до -6. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -9 до +5 градусов днем и до -30 ночью. Скорость ветра составит от 2 до 13 метров в секунду с порывами до 18 метров. Осадков не будет.

В северных районах возможен местами небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -24 до -6 градусов. Днем от -17 до 0 градусов. Ветер северный, северо-западный будет дуть со скоростью 2-12 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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