К аппаратам ИВЛ в Хабаровском крае подключили 94 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В ковидных госпиталях Хабаровского края находятся подключенными к аппаратам ИВЛ 94 человека. Такую статистику озвучили в региональном минздраве.

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 511 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 178, Вяземском районе - 90 и в Комсомольске - 81. В остальных городах и районах края заболеваемость существенно ниже.

- Выздоровели 509 жителей края за 24 часа. Восемь человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 285.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 114 768 случаев заболевания коронавирусом;

100 977 человек выздоровели;

12 685 находятся на лечении (2462 в стационаре, амбулаторно 10 223);

Скончались 1106 человек.

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