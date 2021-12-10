Минпросвещения заинтересовалось пунктами вакцинации от ковида, появившимися в школах Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещения России разберется, на каких основаниях в школах Хабаровского края были открыты мобильные пункты вакцинации. Практика, которая имеет положительные отзывы у региональных властей, пришлась не по душе как учащимся, так и чиновникам. Провести проверки в указанных школах Министерство просвещения РФ призвала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, пишет ТАСС.

- Мы с этим будем разбираться. Посмотрим, насколько это все соответствует правилам, законам и всему остальному, и отреагируем, - сказал директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов.

На сегодняшний день в Хабаровске работают по субботам 30 таких пунктов, в Комсомольске - 10. Местный минздрав заявляет: акция успешная, люди идут прививаться с удовольствием, и поток учащихся никак не пересекается с посетителями. Однако интернет заполонили ролики с призывом запретить ставить прививки в учебных заведениях.

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