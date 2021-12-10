Трутнев отметил грамотную работу властей Хабаровского края и ЕАО при ЧС Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер Юрий Трутнев на заседании итогового онлайн-форума «ProДФО» отметил грамотную работу властей Дальнего Востока в чрезвычайных ситуациях.

- Руководство дальневосточных субъектов РФ умеет действовать в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, их немало - меняется климат, увеличивается количество паводков, возрастает дисбаланс температур, что вызывает в том числе пожары. Ситуация будет непростая, и мы будем заниматься не только уже случившимися ЧС, мы обязаны их предупреждать, - сказал полпред президента в ДФО.

Наиболее непростая ситуация минувшей весной и летом сложилась в Якутии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Если первая полыхала от лесных пожаров (огонь прошел больше одного миллиона гектаров), то другие регионы встречали одну за другой волны паводка на Амуре. Часть местных жителей пришлось эвакуировать.

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