Подросток покалечился на стройке больницы в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В поселке Березовка Хабаровского края под суд пойдет владелец недостроенной местной больницы. Мужчина не законсервировал объект, и в итоге на нем серьезно пострадал подросток, сообщили в СУСК Хабаровского края.

- 12 мая 2021 года в вечернее время 13-летний мальчик зашел на территорию объекта и проник в помещение недостроенной больницы. Во время игры в здании мальчик упал с третьего этажа и получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи пришли к выводу, что собственник не позаботился ни о том, чтобы достроить здание, ни о том, чтобы законсервировать объект по всем правилам. Именно из-за этого туда и смог проникнуть школьник. Поэтому теперь мужчине предстоит ответить за произошедшее в суде. Своей вины обвиняемый не отрицает.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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