Пенсионерка из Хабаровска отдала мошеннику больше двух миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске местная пенсионерка стала жертвой мошенника. 78-летняя женщина доверилась «следователю» и перевела ему свыше двух миллионов рублей, сообщили в главке региональной полиции.

- Со слов потерпевшей, ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился следователем. Звонивший сообщил, что с банковского вклада горожанки совершено неправомерное списание денег. Однако банк возместил денежные средства и необходимо перевести их на якобы безопасные счета, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Старушка поверила аферисту, мигом вызвала себе такси и поспешила в ближайший банкомат. Там она выполнила все описанные мошенником действия, и в итоге с ее счета утекли два миллиона 360 тысяч рублей.

Стоит отметить, что случаи подобного рода мошенничеств участились в Хабаровском крае. Ежедневно жители региона перечисляют на счета аферистов, которые представляются сотрудниками банков, брокерами или следователями, около трех миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.