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Происшествия10 декабря 2021 1:59

Пенсионерка из Хабаровска отдала мошеннику больше двух миллионов рублей

Доверчивую женщину убедили, что необходимо перевести сбережения «на безопасные счета»
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Пенсионерка из Хабаровска отдала мошеннику больше двух миллионов рублей

Пенсионерка из Хабаровска отдала мошеннику больше двух миллионов рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске местная пенсионерка стала жертвой мошенника. 78-летняя женщина доверилась «следователю» и перевела ему свыше двух миллионов рублей, сообщили в главке региональной полиции.

- Со слов потерпевшей, ей на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился следователем. Звонивший сообщил, что с банковского вклада горожанки совершено неправомерное списание денег. Однако банк возместил денежные средства и необходимо перевести их на якобы безопасные счета, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Старушка поверила аферисту, мигом вызвала себе такси и поспешила в ближайший банкомат. Там она выполнила все описанные мошенником действия, и в итоге с ее счета утекли два миллиона 360 тысяч рублей.

Стоит отметить, что случаи подобного рода мошенничеств участились в Хабаровском крае. Ежедневно жители региона перечисляют на счета аферистов, которые представляются сотрудниками банков, брокерами или следователями, около трех миллионов рублей.

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