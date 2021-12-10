Ледостав в Хабаровском крае «опоздал» на две недели Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ноябрь 2021 года стал периодом погодных аномалий. Экстремальные морозы, снег и ветер сменялись на плюсовую температуру. Как итог, ледостав на Амуре «опоздал» на две недели, сообщили в правительстве региона.

На протяжении ноября ученые фиксировали перепады температур с сильными отклонениями в сторону плюсовой шкалы. Как итог, на юге края толщина льда не превышает 20 сантиметров, а на севере - 45. Местами все еще встречаются майны и полыньи.

- Лед уже установился, но еще недостаточно прочен. Люди часто недооценивают риски. Обычно до конца декабря в регионе ежегодно происходят ЧП на льду - проваливаются автомобили, тонут рыбаки. Только с начала этой недели два таких случая зафиксированы в Николаевском районе. Двум мужчинам удалось спастись. Но одного человека, провалившегося под лед, найти не удалось, - рассказали в краевом комитете по гражданской защите.

Спасатели просят жителей региона не выходить сейчас на лед. Это смертельно опасно.

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