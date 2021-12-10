Сотрудников УФСИН Магаданской области назвали самыми коррумпированными среди силовиков
Фото: Иван МАКЕЕВ
Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Магаданской области Дмитрий Солдатов заявил, что в регионе резко увеличилось количество коррупционных преступлений. Всего за год показатель вырос на 53%.
По словам Солдатова, больше всего преступлений такого рода приходится на сотрудников УФСИН. 60% уголовных дел, возбужденных в отношении работников спецслужб, приходится именно на это ведомство. Солдатов отметил, что дело сейчас вовсе не во всплеске числа коррупционных эпизодов, а в хорошей работе спецслужб.
— В основном, все преступления в регионе связаны с дачей и получением взяток, злоупотреблением или превышением полномочиями, служебными подлогами и некоторыми формами хищения с использованием служебных полномочий, — рассказал Дмитрий Солдатов.
Дмитрий Солдатов отметил: предметом взяток становится чаще всего деньги. В редком случае это машины или другие ценности.
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