Жителям Хабаровского края предложили оценить их цифровые навыки. Фото: готовкцифре.рф

Жителям Хабаровского края предложили оценить их цифровые навыки. Сделать это можно не выходя из дома. Всем прошедшим тестирование будет выдан сертификат о прохождении независимой оценки компетенций, сообщили в правительстве региона.

Там отметили, что система оценки была сформирована экспертами Минцифры России совместно с АНО «Университет 2035», а полученный сертификат признается всеми участниками трудового рынка.

Чтобы подготовиться к прохождению теста, потребуется до 20 декабря на портале готовкцифре.рф посмотреть обучающие лекции и вебинары онлайн-интенсива.

- Тестирование - важная часть проекта «Готов к цифре!» Сертификат не просто подтверждает уровень владения компетенциями в цифровой экономике, но и является дополнительным бонусом при трудоустройстве и карьерном развитии, - прокомментировал министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

Полученный сертификат станет достойным дополнением к образовательному портфелю жителя региона. Не исключено, что скоро персональный профиль компетенций может войти в единую систему идентификации и аутентификации, стать частью «цифрового профиля» каждого гражданина России.

Отметим, что принимать участие в тестировании могут как взрослые, так и дети. Специально для школьников с 22 ноября по 12 декабря проводится проект «Урок цифры». В нем принимают участие 250 школ края, в которых обучается не менее 30 тысяч детей. Для подготовки к тестированию до 20 декабря на портале можно посмотреть обучающие лекции и вебинары онлайн-интенсива «Готов к цифре!» После этого оценить свои компетенции можно по пяти направлениям: использование цифровых устройств, цифровая безопасность, коммуникации в цифровой среде, работа с контентом, «цифровая личность».

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