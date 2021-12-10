Обокрал и остался на свободе: хабаровчанин вынес ценности из квартиры случайной знакомой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Случайное знакомство в клубе с парнем закончилось для хабаровчанки походом в полицию. Проснувшись утром у себя дома, девушка недосчиталась дорогого парфюма, мобильного телефона и ювелирных украшений, сообщили в главке краевой полиции.
Как выяснилось, хабаровчанка привела нового знакомого к себе, они вместе выпили, после чего девушка уснула.
- Суммарный ущерб заявительница оценила в сумму порядка 270 тысяч рублей. Во время обыска по месту проживания 32-летнего жителя Железнодорожного района города Хабаровска полицейские изъяли похищенный сотовый телефон и духи потерпевшей. Ювелирные изделия подсудимый сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Поняв, что до тюрьмы рукой подать, преступник поспешил возместить весь ущерб. В итоге он получил два года условно.
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