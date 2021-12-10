Банк «Открытие» наградил лучшие хабаровские компании премией «Бизнес высшего уровня»

Победителями премии стали ведущие компании региона в различных отраслях. «Бизнес высшего уровня» — это знак качества, которым отмечаются самые надежные клиенты банка «Открытие».

Премией банка отмечены производственные предприятия «Энергомаш», «Железобетон-5», «Аксесс-А.С.К.», «Корфовский каменный карьер», «БДРСУ», «Центр кровли», «Поллукс», «Профиль-ДВ», «Мир упаковки», «Дальхимфарм», «Новоторг», торговые компании «Центральный продовольственный рынок», «Центр снабжения», «Мирэкс», «Алтан», «ДВ-Максимум плюс», «Дальтехкомплект», а также официальные автодилеры грузовой техники «ДВ Скан», «ДМИ Сервис», «Сониктранс».

- Эта премия является признанием безупречной деловой репутации. Премия проводилась впервые, более того, Дальневосточный филиал выступил инициатором такого рода мероприятия в «Открытии». Уверен, в дальнейшем премии, отмечающие успехи бизнеса, будут масштабированы на другие регионы присутствия банка. Мы ценим проверенных и надежных клиентов, для нас они, правильнее сказать, - партнеры. Сегодня наградили 19 компаний. Мы видим рост их бизнеса, в том числе в условиях кризиса. Верим, что наша премия откроет новые возможности и точки роста, а общение руководителей компаний с экспертами банка помогут дальнейшему развитию, - заявил Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие».