На детские новогодние утренники в Хабаровске и Комсомольске родителей пустят по QR-коду

«Новогодние елки» состоятся, но пройдут при особых условиях Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске и Комсомольске ввели новые антиковидные ограничения. Ряд из них касается массовых мероприятий и новогодних праздников для детей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«Новогодние елки» в Хабаровске и Комсомольске состоятся, но пройдут при особых условиях. Формат праздников в школах и детских садах будет разработан минобразования и Роспотребнадзором региона.

Что касается городских представлений, то они должны проходить только в зрительных залах. В холлах в этом году развлекательные программы придется отменить из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Родителей допустят на праздник только при наличии QR-кода.

С полным списком дополнительных антиковидных ограничений можете ознакомиться, перейдя по ссылке. Меры касаются работы культурных учреждений, перевода сотрудников на «удаленку», приостановки профосмотров и так далее.

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