Прокуратура Хабаровского края предупредила о новом виде мошенничества Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. В этот раз хитрые преступники пытаются еще больше запутать невинных граждан. Сообщения о новом обмане все чаще стали появляться в сети. Информацию прокомментировали в краевой прокуратуре.

- Неизвестные звонят жителям Хабаровска и представляются сотрудникам прокуратуры. Якобы сотрудник ведомства рассказывает о совместной работе с банками и убеждают хабаровчан, что их счета пытаются взломать, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Например, мошенники сообщают, что на человека попытались оформить кредит. Дабы спасти все деньги, звонящий предлагает предоставить данные банковских счетов и карт. Кроме того, может прозвучать предложение перевести деньги на доверенный счет. При этом мошенник убеждает свою жертву в том, что он действительно работник прокуратуры и даже называет реальные фамилии сотрудников ведомства.

- Мошенники используют специальное программное обеспечение, благодаря которому происходит замена номера телефона на реальный номер прокуратуры Хабаровского края, либо на номер, отличающийся только кодом города, - добавили в ведомстве.

Хабаровчан предупреждают, что так действуют исключительно мошенники. Никто из сотрудников правоохранительных органов никогда не будет по телефону узнавать данные ваших банковских счетов и карт. Более того, предлагать перевести средства на якобы безопасные счета сотрудники ведомств тоже не будут.

- Если вам поступил такой звонок – прекратите разговор. Никому не переводите деньги, так как вернуть их будет проблематично, - предупредили в прокуратуре.

После звонка сообщите о произошедшем в полицию по номеру «102».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.