Камеры видеонаблюдения установили в парке «Динамо» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске готовятся к предстоящим праздникам. Для обеспечения безопасности хабаровчан дополнительно установлено более 100 камер видеонаблюдения. В частности их установили в парке «Динамо». По информации пресс-службы администрации Хабаровска, камеры появились на дорожках и тропинках парка.

- Данные с камер поступают на опорные пункты полиции, УВД по Хабаровску и другие специализированные организации в режиме реального времени. В случае если камеры зафиксируют правонарушения и порчу имущества, ведомства незамедлительно отреагируют, - объяснил Юрий Зуев, заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Также камеры появились в других местах скопления людей.

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