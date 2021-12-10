Камеры видеонаблюдения установили в парке «Динамо»
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске готовятся к предстоящим праздникам. Для обеспечения безопасности хабаровчан дополнительно установлено более 100 камер видеонаблюдения. В частности их установили в парке «Динамо». По информации пресс-службы администрации Хабаровска, камеры появились на дорожках и тропинках парка.
- Данные с камер поступают на опорные пункты полиции, УВД по Хабаровску и другие специализированные организации в режиме реального времени. В случае если камеры зафиксируют правонарушения и порчу имущества, ведомства незамедлительно отреагируют, - объяснил Юрий Зуев, заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства.
Также камеры появились в других местах скопления людей.
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