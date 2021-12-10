«Об уборке каждой улицы мы предупреждаем заранее»: Сергей Кравчук высказался о работах по ликвидации последствий циклона Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска в очередной раз проверил ход уборки города от снега. Побывав на улице Фрунзе, Сергей Кравчук удивился количеству машин, припаркованных вдоль дорог.

- Как вы работаете в таких условиях? - поинтересовался Сергей Кравчук.

- Вы понимаете, насколько это тяжело. Но нужно, чтобы понимали все. Мы знаем, что хабаровчане едут на работу, и дорога будет занята, но и нам нужно работать. Переносить все на ночь - это не дело. Для нас это тоже риски. Ночью снижается видимость, а нам важно, чтобы работы проходили безопасно, - объяснил один из работников дорожных служб Хабаровска.

По мнению главы города, хабаровчане в силах облегчить работу коммунальщиков.

- У нас на сайте ежедневно публикуется список улиц, на которых ночью будет работать техника. Прочитайте и предупредите всех соседей через общие чаты, чтобы на эту ночь автовладельцы перепарковались. Это же так просто, - заявил Сергей Кравчук.

Узнать расписание работы техники на ночь можно по ссылке.

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