В зоосаде «Приамурский» стартует новогодняя акция Фото: Мария ЛЕНЦ

В хабаровском зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева 10 декабря стартовала акция «Украсим зоосад вместе!» Продлится она всего 10 дней - до 20 декабря. Хабаровчанам предлагают поделиться новогодними украшениями.

- Мы будем рады принять новогодние игрушки и украшения из безопасных материалов, например, мишуру, снежинки из пенополистирола, искусственные елки, световые гирлянды, большие игрушки и так далее. Изделия из пластика и стекла не принимаем, - сообщили в официальном аккаунте зоосада в социальных сетях.

Украшения будут принимать до 20 декабря по адресам: в Хабаровске по улице Дзержинского, 36, офис 213, или в селе Воронежское -2, на улице Молодежной,18. Телефон для справок - 8 (4212) 32-45-40.

Самых активных участников акции пригласят на экскурсию «Зимний сад» в сопровождении Снегурочки.

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