На улицах Волочаевской и Пионерской в Хабаровске страшные пробки Фото: Василий Вахрин

Дорожное движение по пятницам беспощадно к автовладельцам. Каждую неделю хабаровчане хотят попасть домой пораньше, но все равно львиную долю времени в пути тратят на пробки. Вторая пятница декабря не стала исключением.

В Индустриальном районе пробки на Волочаевской, Пионерской, Краснореченской и Павла Морозова. Свободна дорога на улице Радищева, зато пробка на Инском переулке.

Пробки сковали Хабаровск не только в Индустриальном районе, но и в центре. Вновь заторы фиксируются на улице Муравьева-Амурского в обе стороны, а также на Карла Маркса - интенсивнее в сторону Железнодорожного района. А улице Калина не протолкнуться от Серышева до Уссурийского бульвара. Стоят машины на Запарина и Дзержинского.

Движение по переулку и улице Ленинградской затруднено от Призывного переулка до Серышева. Как всегда, пробка образовалась на Воронежской и Большой улицах в сторону Краснофлотского района.

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