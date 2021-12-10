Снежный накат и ветер ожидаются в Хабаровске 11 декабря

Температура воздуха днем - 4-6 градусов ниже ноля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске 11 декабря пройдет снег. На дорогах - снежный накат. Температура воздуха ночью будет в пределах -6-8 градусов, днем - 4-6 градусов ниже ноля. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

На юге края небольшой снег, местами осадки усилятся. На дорогах появится снежный накат. Ночью столбик термометра покажет -5-10 градусов, днем - 1-6 со знаком минус. Ветер западный 7-12 метров в секунду.

В центре региона также небольшой снег, местами сильнее. Водителям стоит быть аккуратней на дорогах из-за снежного наката. Температура воздуха ночью -3-22 градуса, днем от +2 до -14 градусов. Ветер северный, северо-западный 2-11 метров в секунду.

На севере края снег, в Аяно-Майском и Охотском районах – без существенных осадков. Ночью столбик термометра покажет от -6 до -28 градусов, днем от -3 до -24 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-11 метров в секунду.