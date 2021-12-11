Худощавый мужчина в камуфляжном костюме без вести пропал в Хабаровском крае

Руслан Сидтиков исчез 25 октября 2021 года. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

В районе имени Лазо продолжаются поиски 32-летнего мужчины. Руслан Михайлович Сидтиков больше полутора месяцев пропал при невыясненных обстоятельствах. Мужчину ищут близкие, полиция и волонтеры.

Руслан Сидтиков исчез 25 октября 2021 года. В этот день мужчина находился в поселке 34 километр. С тех пор Руслан перестал выходить на связь, о его судьбе ничего неизвестно. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Рост Руслана Сидтикова около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение. В последний раз мужчину видели в камуфляжном костюме и черной шапке.

Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана, позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.