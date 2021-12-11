Студентов без вакцины от коронавируса отправили на «удаленку» в Хабаровске и Комсомольске

В Хабаровске и Комсомольске ввели дополнительные противоковидные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске и Комсомольске ввели дополнительные противоковидные меры. Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Непривитые студенты техникумов, колледжей и профучилищ, которым нет 18 лет, переходят на «дистанционку». В таком формате ученики будут получать знания с 9 декабря 2021 года по 6 февраля 2022 года. Студенты вузов региона уже занимаются удаленно.

С 15 по 30 декабря на «удаленку» должны отправиться люди без прививок от ковида и с медотводами от вакцинации, беременные, с хроническими заболеваниями и те, кто старше 60 лет. Всего работодатели должны отправить трудиться дистанционно не менее 30 процентов коллективов.

Что касается школьников Хабаровска и Комсомольска, то с 27 декабря они уходят на зимние каникулы.

Обо всех новых антиковидных мерах можете прочитать, перейдя по ссылке.

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