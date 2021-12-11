Шиномонтаж и клининг будут изучать дети с ограниченными возможностями здоровья в Хабаровске

В хабаровской школе-интернате №5 открылся центр профессиональных компетенций Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровской школе-интернате №5 открылся центр профессиональных компетенций. Учреждение получило оборудование на 7 миллионов рублей. Занятия уже посещают 350 учеников с интеллектуальными нарушениями. В планах открыть двери центра для других школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

– В нашей школе всегда уделялось большое внимание формированию у детей трудовых навыков, которые позволяют им поступать в техникумы и колледжи, получать профессии и быть востребованными на рынке труда. Мы открыли новые направления подготовки. Оснащены специализированной техникой кабинеты адаптивной физкультуры и изобразительного искусства, – сообщила Светлана Налескина, директор школы-интерната №5.

Среди новых направлений подготовки - «Клининг», «Ситифермерство» и «Шиномонтаж». Их выбрали исходя из положения дел на рынке труда и сферы обслуживания. В мастерских появились машины для мытья окон, сухой и влажной чистки ковров, профессиональные шиномонтажные станки, интерактивное оборудование и многое другое.

– Занимаясь на новых станках, дети смогут не только получить первоначальное представление о шиномонтаже как сфере деятельности. В дальнейшем мы планируем проводить занятия и с использованием настоящих автомобилей, – поделился Сергей Вылегжанин, учитель технологии школы-интерната №5.

Напомним, что центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ работают в школах-интернатах №№ 1, 2, 5 и 12.