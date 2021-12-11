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Происшествия11 декабря 2021 7:37

В Хабаровском крае завершились поиски без вести пропавшего рыбака на реке Урми

На месте предполагаемого промысла нашли проталину
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Рыбак вышел на Урми 30 ноября из поселка Догордон

Рыбак вышел на Урми 30 ноября из поселка Догордон

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поисковая операция на реке Урми не принесла результатов. Напомним, что 59-летний любитель подледного лова вышел здесь на промысел и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Рыбак вышел на Урми 30 ноября из поселка Догордон. Близкие мужчины забили тревогу и обратились в полицию. К поискам без вести пропавшего подключились спасатели. Сотрудникам МЧС удалось отыскать проталину на реке, где предположительно мог провалиться под лед человек.

В течение почти двух недель сотрудники МЧС прочесывали территорию, но пенсионера так и не нашли. Спасатели осмотрели 25,5 тысячи квадратных метров русла реки с помощью подводной видеокамеры. Результатов нет.

- Всего к проведению операции были привлечены девять человек личного состава и две единицы техники. Поиски результатов не дали. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-следственные мероприятия, - добавили в ведомстве.