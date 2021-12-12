В ковидных госпиталях Хабаровского края на ИВЛ находится 101 пациент
Фото: Светлана Макеева
В ковидных госпиталях Хабаровского края находится подключенным к аппаратам ИВЛ 101 человек. Такую статистику озвучили в региональном минздраве.
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 510 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 183, Ванинском районе - 65 и в Комсомольске - 59. В остальных городах и районах края заболеваемость ниже.
- Выздоровели 365 жителей края за 24 часа. Восемь человек скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2747 коек для ковид-больных. Свободны 405.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 115 791 случаев заболевания коронавирусом;
101 844 человек выздоровели;
12 826 находятся на лечении (2362 в стационаре, амбулаторно 10 464);
Скончался 1121 человек.
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