В Магадане пенсионер за рулем иномарки на полном ходу сбил пешехода. Фото: Инстаграм/ @magadan_live__

В Магадане иномарка на полном ходу сбила пешехода. Момент ЧП попал на уличные камеры.

Все произошло 11 декабря напротив дома 76 по улице Пролетарской. Машина не сбавляя скорости пролетела на красный свет, и снесла мужчину, который стоял у обочины.

Как стало известно, пострадавшим оказался пожилой мужчина.

— В результате ДТП пешеход 1951 года рождения получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение, — рассказали в ГИБДД города.

Что послужило причиной аварии, выясняют специалисты. В ведомстве отметили, что за рулем машины находился пожилой мужчина. Не исключено, что ему стало плохо.

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