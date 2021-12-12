Хабаровский ХК «СКА-Нефтяник» сыграл вничью с красноярским «Енисеем»
Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
Хоккейный «СКА-Нефтяник» накануне провел одну из сложнейших выездных игр. В очередной раз хабаровчане встретились на льду с красноярским «Енисеем». Напряженная борьба за победу длилась от первой до последней минуты матча.
Одним из самых напряженных моментов игры послужило удаление до конца матча защитника «СКА-Нефтяника» Юрия Бондаренко. Это произошло на 32 минуте матча. Арбитр счел маневры игрока на льду слишком грубыми.
Под конец матча счет у команд был равным.
— «СКА-Нефтяник» реально был близок к тому, чтобы увезти из Красноярска три полноценных очка. «Енисей» спас его капитан, неувядающий Сергей Ломанов. Тем не менее, ничья, которую в создавшихся условиях хабаровчане могут с полным правом занести себе в актив, — рассказали пресс-службе клуба.
следующую гостевую игру хабаровчане проведут 15 декабря в Нижнем Новгороде.
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