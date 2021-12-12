В Магаданской области с понедельника возобновится движение междугородних автобусов Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магаданской области с понедельника, 13 декабря, возобновится движение междугородних автобусов, которое было прервано с 7 числа, сообщается на

сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

— Возобновится движением по всем межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Магаданской области, ранее отмененных из-за наступления температуры ниже 50 градусов Цельсия, — сообщили в ведомстве.

12 декабря в Магадане ожидается до -34 градусов. Возможен небольшой снег. Скорость ветра составит 2 метра в секунду.

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