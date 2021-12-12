В Хабаровске сократится число елочных базаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не более 87 елочных базаров будут открыты в Хабаровске в ближайшее время. Городские власти решили сократить число таких торговых точек, сообщает Transsibinfo.
— Среди востребованных оказались площадки около стадиона «Нефтяник» и торгового центра «Большая медведица, — рассказала Елена Тринцукова, начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы Хабаровска.
Отметим, что в Комсомольске-на-Амуре никаких изменений в этом плане не ожидается. Там по уже устоявшейся традиции купить новогоднюю красавицу можно будет в пяти торговых точках.
Старт продаж живых елей в Хабаровске в этом году стартует на четыре дня раньше, чем обычно, 16 декабря.
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