В Хабаровске сократится число елочных базаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не более 87 елочных базаров будут открыты в Хабаровске в ближайшее время. Городские власти решили сократить число таких торговых точек, сообщает Transsibinfo.

— Среди востребованных оказались площадки около стадиона «Нефтяник» и торгового центра «Большая медведица, — рассказала Елена Тринцукова, начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы Хабаровска.

Отметим, что в Комсомольске-на-Амуре никаких изменений в этом плане не ожидается. Там по уже устоявшейся традиции купить новогоднюю красавицу можно будет в пяти торговых точках.

Старт продаж живых елей в Хабаровске в этом году стартует на четыре дня раньше, чем обычно, 16 декабря.

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