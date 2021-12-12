Бездомным Хабаровского края в холода раздают горячее питание и помогают найти работу

Бездомным Хабаровском крае в холода раздают горячее питание и помогают найти работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С наступлением холодов в Хабаровском крае в особой опасности оказались люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Те, кто остался без жилья, могут погибнуть, если вовремя не получат помощь. Чтоб не произошло беды, в столице региона, а также в Комсомольске работают несколько сообществ, где таким гражданам оказывают помощь, сообщили в правительстве региона.

Всего на территории края для этих целей существуют 17 государственных учреждений, а также 7 НКО.

Так, в «Хабаровском центре социальной адаптации» помогают в восстановлении документов, получении пенсии, трудоустройстве и обеспечивают поддержку психолога и юриста.

В Ванино и Комсомольске для бездомных организовано горячее питание. Также в городе Юности на Вагонной,7 для бездомных организован ночлег, где их накормят, а также помогут одеждой и обувью и окажут содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность. Переночевать и поесть можно и в хабаровской общественной организации «Милосердие».

В целях предупреждения бездомности среди населения реализуется программа «Путь домой».

КОНКРЕТНО

«Хабаровский центр социальной адаптации». Адрес: ул. Мельничная, 22

Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения. Адрес: п. Ванино, ул. 1-я линия, 7. Раздача горячего питания производится с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Комплексный центр социального обслуживания населения. адрес: Комсомольск, ул. Сидоренко, 28, корп. 3. Раздача горячего питания производится по средам и пятницам с 12.00

Региональная общественная организация «Новое начало» в Комсомольске: ул. Вагонная, 7

Общественная организация «Милосердие» в Хабаровске: ул. Красноводская, 2.

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