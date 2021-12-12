Дегтярев намерен сделать Хабаровский край спортивным центром Дальнего Востока Фото: Правительство Хабаровского края

К 2026 году Хабаровский край должен стать спортивной столицей ДФО. Достичь этой амбициозной цели позволит реализация проекта «Край притяжения. Туризм в удовольствие».

Министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов заявил, регион ежегодно будет номинироваться на проведение самых главных соревнований.

— Для этого у нас есть необходимая инфраструктура, а потому и хорошие шансы на положительное решение по нашим заявкам. Так, уже в следующем году мы впервые примем у себя чемпионат России по тяжелой атлетике. Пройдет он летом 2022 года, – сказал министр.

Глава каря Михаил Дегтярев отметил и то, что необходимо активно включиться в соревновательные процессы и профессиональным спортклубам.

– Трем профессиональным клубам Хабаровского края ставлю задачу: хоккейному клубу «Амур» до 2026 года завоевать Кубок Гагарина, клубу по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» до 2023 года одержать победу в кубке России, а футбольному клубу «СКА-Хабаровск» до 2023 года выйти в премьер-лигу, – сказал Михаил Дегтярев.

Помимо того, что спортсмены будут активно принимать участие во всевозможных первенствах, видоизменятся и спортивные объекты. Изменится убранство 28 из них на разных территориях региона. Так, например, преобразится региональный центр развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, который станет базой для сложнокоординационных, игровых видов спорта и единоборств. В эксплуатацию он будет запущен в следующем году.

Также в следующем году в городе Юности завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, а в поселке Ванино будет реконструирован футбольный стадион.

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